Scoppia un incendio in una palazzina alla Zisa: salvato un anziano

Incendio a Palermo, salvato un vecchietto. E' stato sorpreso dalle fiamme mentre si trovava nel suo appartamento, ma per fortuna è stato salvato prima che si consumasse la tragedia. E' successo questa mattina in via degli Emiri, quando al primo piano di una palazzina è divampato un incendio le cui cause sono ancora in fase d'accertamento.

L'allarme è stato lanciato dai vicini che hanno notato del fumo nero provenire dall'abitazione. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e portato in salvo l'anziano che, in quel momento, si trovava da solo. La strada è stata chiusa temporaneamente per favorire l'intervento.

Il video