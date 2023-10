Paura alla Zisa, fiamme in un appartamento: ipotesi cortocircuito

Sono bastati pochi minuti per trasformare un appartamento in un "inferno" di fuoco. Paura per un incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di un’abitazione di via Cardinale Tomasi, alla Zisa, dove sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo. A causa degli ingenti danni l'immobile è stato dichiarato parzialmente inagibile.

A lanciare tempestivamente l’allarme è stata un’inquilina del palazzo che ha chiamato il 112 consentendo ai vigili del fuoco di raggiungere rapidamente l’abitazione. I pompieri hanno impiegato oltre un’ora per spegnere le fiamme che si sarebbero propagate in tutte le stanze ma non al resto dell’edificio.

La famiglia che abita nell’appartamento colpito dalle fiamme, fortunatamente, non si trovava in casa al momento dell’incendio su cui sono ancora in corso accertamenti. Dal successivo sopralluogo sono emersi alcuni elementi che hanno indotto i vigili del fuoco a ritenere che la causa del rogo sia riconducibile al cortocircuito di un elettrodomestico.