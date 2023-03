Via Canonico Rotolo, incendio davanti al Garibaldi: fiamme in un appartamento seminterrato

Incendio in una casa in via Canonico Rotolo, davanti al liceo classico Garibaldi. Paura questa mattina per un rogo divampato intorno alle 7 nella appartamento seminterrato abitato dal portiere del condominio al civico 3. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e in circa un'ora hanno circoscritto e domato le fiamme evitando che si propagassero al resto dell'edificio.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio, che ha colpito la camera da letto del portiere, e le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile. Con ogni probabilità l'incidente sarebbe da imputare a un cortocircuito. A scopo precauzionale l'uomo, soccorso dai vigili del fuoco, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni sarebbero buone.