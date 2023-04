Incendio in un appartamento: momenti di paura in via Ausonia

Momenti di paura a Palermo per un incendio scoppiato in un'abitazione. Quattro squadre dei vigili del fuoco sono entrate in azione in via Ausonia, dove le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano. Non si registrano feriti. "La situazione è sotto controllo e il rogo domato", spiegano dalla sala operativa dei vigili del fuoco.