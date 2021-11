Boato in via Ammiraglio Rizzo, fiamme in un appartamento: evacuate alcune case

Prima un boato dovuto allo scoppio di alcuni vetri, poi il fumo nero che ha invaso la strada. Un incendio è divampato questa mattina nel balcone di un’abitazione ai piani alti del palazzo al civico 41 di via Ammiraglio Rizzo. Sul posto sono state inviate tre squadre dei vigili del fuoco che, per precauzione, hanno fatto evacuare diverse famiglie. In un primo momento si era pensato che le fiamme fossero collegate a una perdita di gas, ma l'ipotesi è tramontata dopo le operazioni di spegnimento e il sopralluogo eseguito dal personale del 115.

