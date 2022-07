Villabate, scoppia incendio in casa: notte di paura per una famiglia

Paura a Villabate per un incendio in appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in corso Vittorio Emanuele, al civico 612, per spegnere un rogo divampato in una casa al primo piano. La famiglia che vive lì, rendendosi conto del pericolo, è uscita e ha raggiunto la strada per mettersi al sicuro. Due le abitazioni investite dalle fiamme e due le attività commerciali danneggiate.

La prima richiesta d'aiuto al numero unico di emergenza è delle ore 20.50. "Venite, presto. Sta bruciando un appartamento", hanno riferito i residenti alla sala operativa. In pochi minuti sono arrivate due squadre antincendio e tre mezzi di supporto. I vigili del fuoco hanno azionato gli idranti dirigendo il getto d'acqua verso i due appartamenti e sulla copertura dell'edificio, composta da una struttura in legno e dai pannelli coibentati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo più di un'ora, quando le fiamme erano state ormai domate, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo constatando i danni registrati all'interno dei due appartamenti dichiarati temporaneamente inagibili. Verifiche anche sulle attività commerciali che si trovano al piano terra - un negozio di abbigliamento e una tabaccheria - per le infiltrazioni dell'acqua utilizzata per l'intervento.

Questa mattina gli specialisti del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei vigili del fuoco hanno programmato ulteriori verifiche per stabilire la causa dell'incendio, divampato forse nella zona cucina di uno dei due appartamenti coinvolti. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 (anche se non si registrano feriti né intossicati) e i carabinieri della stazione di Villabate.