Incendio in corso dei Mille, fiamme in soggiorno: salvo un uomo

Incendio in un appartamento di corso dei Mille. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 13 di oggi per domare le fiamme divampate all’interno di un’abitazione che si trova al secondo piano del palazzo al civico 148. Dentro casa in quel momento c’era l’unico inquilino, un uomo di oltre settant’anni che fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo si trovava in casa quando, forse a causa del cortocircuito di un elettrodomestico, sono divampate le fiamme nella zona del soggiorno. In prima battuta avrebbe provato a circoscrivere il fuoco, salvo poi doversi arrendere per lanciare l’allarme insieme ai vicini. Sul posto sono intervenute tre squadre del 115 che hanno spento l’incendio ed evitato conseguenze peggiori.

Una volta domato il rogo i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo al termine del quale hanno dichiarato temporaneamente inagibile l’appartamento. Nessun danno alle altre abitazioni vicine. In un secondo momento toccherà ai tecnici dell’Edilizia pericolante del Comune eseguire nuovi accertamenti per constatare i danni provocati dal fuoco e verificare la stabilità dell’immobile.