Paura in via Ernesto Basile, ambulanza avvolta dalle fiamme

Ambulanza divorata dalle fiamme in via Ernesto Basile. Un incendio si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17. A bordo del mezzo, che non fa parte della flotta del 118, c'erano solo i due soccorritori. Sentendo puzza di bruciato, l'autista avrebbe deciso di fermarsi e accostare all'angolo con via Carmelo Raiti per vedere quale fosse il problema.

In pochi minuti il mezzo è stato avvolto dalle fiamme, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le squadre del 115 sono riuscite a domare l'incendio che ha trasformato l'ambulanza in un ammasso di ferraglia carbonizzata. I militari hanno avviato le indagini per chiarire cosa abbia scatenato il rogo, dovuto con ogni probabilità a un cortocircuito.

