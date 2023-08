Chiuso per un incendio l'aeroporto di Trapani, diversi voli dirottati a Palermo

Dopo quello avvenuto a metà luglio all'aeroporto di Catania, un altro incendio blocca l'operatività di uno scalo siciliano. Stavolta le fiamme, divampate vicine a un vallone che costeggia le piste, hanno costretto alla chiusura l'hub di Trapani Birgi con conseguenze che anche in questo caso toccano il Falcone Borsellino. Sono due, al momento i voli, dirottati a Punta Raisi.

I voli dirottati da Trapani a Palermo

Si tratta, come fa sapere anche la Gesap, società che gestisce lo scalo palermitano, del Porto-Trapani, il cui atterraggio a Birgi era previsto alle 17 e del Bratislava-Trapani, che doveva arrivare alle 17.15. Probabilmente altre tratte saranno smistate sul Falcone Borsellino nelle prossime ore, fino a quando non sarà rientrata l'emergenza a Birgi. "Già alle 12.10 - riferiscono dalla Gesap - dall'aeroporto di Trapani è arrivata la richiesta per 5 voli".

