Incendio in un'abitazione di via De Gasperi: salvata una persona anziana rimasta intossicata

Incendio in un'abitazione di via Alcide De Gasperi. Il rogo, che si è sviluppato per cause accidentali, si è verificato attorno alle 15.

Sul posto sono intervenuti una quindicina di vigili del fuoco del comando provinciale che, con l'ausilio di una scala aerea, hanno salvato una persona anziana rimasta intossicata all’interno del proprio appartamento. Coordinati dal funzionario di servizio, i vigili del fuoco hanno evacuato l'abitazione, affidando alle cure dei sanitari la persona tratta in salvo.