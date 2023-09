Incendio in un appartamento a Partanna, uomo trasportato a Villa Sofia

Incendio in un'abitazione nella zona di Partanna. E' successo oggi pomeriggio poco dopo le 17 in un appartamento a pianterreno di una palazzina di vicolo Mancuso, ad angolo con via Esperia. All'interno dell'appartamento c'era soltanto un 78enne che è riuscito ad uscire prima dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto sono intervenute due squadre del comando dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato subito all'ospedale Villa Sofia a causa della notevole quantità di fumo che ha inalato.

L'intervento del personale dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al piano superiore (si tratta di una palazzina a due piani). Le operazioni di bonifica dei locali e le valutazioni delle cause del rogo si sono dilungate fino a sera.