Incendi da Monreale a Corleone, le fiamme colpiscono una stalla e uccidono alcuni animali

Ancora incendi a Monreale, Trabia, Termini e Corleone dove le fiamme hanno colpito una stalla uccidendo alcuni animali. Sono diversi gli interventi eseguiti in meno di 24 ore dai vigili del fuoco che ieri sera hanno inviato diverse squadre impegnate fino alle due di notte per evitare che i roghi avanzassero e minacciassero le abitazioni.

L’ultimo incendio, in ordine cronologico, è divampato intorno alle 14.30 di oggi in contrada Pezzingoli, a Monreale, dove oltre alle squadre del 115 è intervenuto il personale della Forestale e della Protezione civile regionale. Le fiamme, che lambivano la zona in cui si trova l’acquapark, sono state domate in meno di due ore.

Un altro intervento è stato registrato a Corleone, in contrada Bicchinello, dove i vigili del fuoco hanno lavorato duramente per spegnere le fiamme che hanno colpito un terreno in cui si trovano un capannone pieno di fieno e una stalla. A causa delle esalazioni alcuni animali presenti nella struttura sono morti. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Termini Imerese per un incendio di sterpaglie vicino la salita San Girolamo. Un rogo abbastanza esteso per cui è stato necessario inviare quattro squadre e due autobotti. Sempre intorno alle 20 di ieri gli uomini del 115 hanno spento le fiamme divampate in un terreno di contrada Vicinale Battaglia.