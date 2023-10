Incendi senza fine, a Termini evacuate 8 famiglie: disagi sulla Palermo-Catania

La Protezione civile aveva diramato l'allerta rossa per gli incendi ed in effetti molti centri del Palermitano stanno vivendo altre giornate di fuoco. Nonostante l'autunno inoltrato, le temperature sono schizzate nuovamente sopra i 30 gradi con vento di scirocco. E l'invito a prestare massima attenzione prosegue anche per oggi. L'intervento più impegnativo a Termini Imerese, nella zona di contrada Bragone-Lignari, dove le fiamme hanno minacciato oltre all'antica chiesa di Santa Marina anche una quindicina tra abitazioni e villette. Otto le famiglie evacuate a scopo precauzionale. Incendi sono attivi ancora questa mattina nella stessa Termini e a Cefalù. L'autostrada Palermo-Catania è stata chiusa tra i chilometri 19.9 e 25.7, a Termini Imerese, con uscita obbligatoria a Trabia e rientro a Termini Imerese. Poi è stata riaperta, ma si sono registrate code.

Oltre ai vigili del fuoco in azione anche decine di squadre di volontari della Protezione civile regionale, che nella notte hanno effettuato azioni di contrasto agli incendi e di assistenza alla popolazione. Ettari di macchia mediterranea sono comunque andati bruciati con roghi verificatisi anche in territorio di Monreale, Piana degli Albanesi, Partinico, Giardinello, Carini, Caccamo, Misilmeri, Gibilmanna, Castelbuono, Mezzojuso. Il fuoco ha lambito anche la linea ferrata e il traffico dei treni è stato momentaneamente interrotto nei pressi di Fiumetorto.

A operare oltre ai pompieri e alla Protezione civile, anche il Corpo forestale. Due giorni fa, il presidente della Regione Renato Schifani, a causa dell'ennesima ondata di caldo che sta colpendo la Sicilia, dopo lo stato d'emergenza per le condizioni climatiche deliberato dalla Giunta, aveva richiamato in servizio 1.600 operai antincendio. Un'emergenza proclamata per dieci giorni, a partire da mercoledì scorso.

"Oggi permane allerta rossa. Tutte le strutture operative competenti attivino le conseguenti fasi operative, tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione civile diano disponibilità per mantenere alta la sorveglianza sul territorio ed intervenire sui focolai in modo da evitare che il fuoco divampi", dichiara Salvo Cocina, direttore generale della Protezione civile siciliana.