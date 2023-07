Una task force di carabinieri per investigare sulle cause degli incendi: "Ecco il metodo che useremo"

Analizzare le tracce lasciate dal fuoco per risalire alle cause dei roghi che hanno devastato la città e numerosi comuni della provincia, provocando morti e danni ingenti. E' questo il compito dei 5 carabinieri che fanno parte della task force nazionale Incendi boschivi, giunti oggi pomeriggio a Palermo da varie zone dell'Italia per investigare su "fenomeni incendiari che - per la loro portata - sono fuori dal comune. Un'eccezionalità legata anche a condizioni meteo uniche e mai rilevate". A dirlo è il tenente colonnello Andrea Li Volsi, a capo di questo team di investigatori specializzati che supporterà le componenti operative dell'Arma e, in particolare, il Centro anticrimine natura dei carabinieri forestali.

La task force, composta da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, è stata attivata su richiesta del comando provinciale dei carabinieri e utilizzerà "il metodo tecnico-scientifico delle evidenze fisiche", spiega Li Volsi, "attraverso ad esempio l'attività sui luoghi per cogliere gli aspetti salienti sull'andamento dell'incendio, la lettura dei dati meteo e delle foto satellitari. Cosi si ricava l'origine del fuoco e da lì scatta il sistema di ricerca delle cause dell'incendio". Il dispositivo ha, dunque, il compito di eseguire gli accertamenti urgenti sulle aree percorse dal fuoco, procedendo all'acquisizione e alla repertazione di tracce e oggetti pertinenti alla consumazione del reato di incendio boschivo, evitando l'alterazione dello stato dei luoghi.

"Inizieremo - afferma Li Volsi - studiando i segni lasciati sul territorio dagli incendi". Intanto, per chiarire le cause dei roghi, la Procura ha aperto un'inchiesta: si tratta di un fascicolo conoscitivo, volto a capire se ognuno abbia fatto la sua parte nel fronteggiare l'emergenza e se possano esserci interessi criminali dietro alla devastazione provocata dal fuoco. Ad occuparsi degli accertamenti sarà il procuratore aggiunto Paolo Guido, che ha la delega sui reati contro la pubblica amministrazione.

Stamattina il sindaco Roberto Lagalla ha detto che "l'autocombustione non esiste, se non in casi rarissimi", aggiungendo che "la pluralità di focolai degli ultimi giorni lascia pensare ad atti dolosi". Su questo punto il tenente colonnello Li Volsi non si sbilancia: "La mano dell'uomo vuol dire anche negligenza, imprudenza e imperizia. L'elemento antropico è uno dei motivi d'innesco, ma non il solo. Quanto accaduto a Palermo e in provincia è dovuto a incendi di proporzioni significative: sono tanti i fronti del fuoco, dobbiamo capire se ci sono più origini".