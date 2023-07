Fumo nero dalla discarica, la Rap: "E' scoppiato un nuovo rogo, al lavoro per spegnere gli ultimi focolai"

La grossa nube di fumo nero su Bellolampo, che è visibile da diversi punti della città, sarebbe determinata da un nuovo incendio scoppiato all'interno della discarica, al quale si sta cercando di fare fronte anche con l'intervento dei Canadair. A spiegarlo è la Rap, che precisa che in questo momento (a mezzogiorno di oggi) "la situazione è nettamente migliorata rispetto ai giorni scorsi".

Ci sono ancora dei focolai, ma sono in azione anche una cinquantina di operai dell'ex municipalizzata che coprono i focolai con la terra (5 mila le tonnellate utilizzate fino a ieri sera) e realizzano barriere tagliafuoco nei punti in cui i roghi ripartono proprio per evitare che le fiamme si propaghino dalla quarta vasca alle altre. E' tuttavia impossibile prevedere quando l'incendio sarà del tutto domato.

Sul fronte della raccolta dei rifiuti, che ha subito dei rallentamenti anche a causa dell'incendio in discarica, ma pure per atti di vandalismo (cassonetti dati alle fiamme in piena emergenza incendi) e avarie ai mezzi della Rap determinate dalle altissime temperature registrate sino a stanotte, si sta lentamente tornando alla normalità.

Dall'azienda fanno sapere che le squadre sono intervenute in vari punti critici della città, come al Villaggio Santa Rosalia e a Bonagia, ma anche lungo le bretelle laterali di viale Regione Siciliana. Ci vorrà ancora qualche giorno per recuperare l'arretrato, ma gli operai sono al lavoro senza sosta.