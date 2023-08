Il sottosegretario Emanuele Prisco domani in visita a Palermo

Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno Emanuele Prisco sarà in visita istituzionale in Sicilia domani, 9 agosto, e si recherà nei comandi dei vigili del fuoco di Palermo e Catania. La prima tappa sarà quella del capoluogo, in via Scarlatti. Alle 10 il sottosegretario Prisco arriverà al comando provinciale di Palermo con Laura Lega, capo dipartimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il capo del Corpo nazionale, Carlo Dall'Oppio. Ad accoglierli il vicedirettore regionale Giuseppe Merendino e il comandante di Palermo, Sergio Inzerillo. Seguirà una riunione con lo stesso Merendino e i comandanti dei vigili del fuoco di Palermo, Trapani e Agrigento. Poi alle 13.30 la delegazione si sposterà a Catania.