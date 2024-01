No allo stato di emergenza per gli incendi, il capo della Protezione civile siciliana: "Troveremo soluzione"

"Non c'è alcuno scontro con il capo del dipartimento nazionale ma solo un serrato confronto tecnico. Ho chiesto di rivalutare la nota di rigetto della richiesta di stato di emergenza nazionale. Ho riscontrato la massima apertura di Fabrizio Curcio anche con un confronto diretto e per la ricerca di una soluzione tecnica condivisa. Confido in un esito positivo". Lo dice il capo del dipartimento di Protezione civile della Regione Siciliana, Salvo Cocina, tornando sul no di Roma allo stato di emergenza nazionale per gli incendi di questa estate in Sicilia.

"È vero che molti comuni, anche quelli più grandi, non hanno formalizzato le centinaia di evacuazioni fatte e non hanno prodotto documentazione a supporto della grave situazione prodotta dagli incendi - aggiunge -. Ma i danni e il grave disagio sono indubbi e testimoniati dalle tragiche notizie e dalle immagini di fiamme altissime alimentate dal forte vento; terreni, case e capannoni, monumenti e aree archeologiche incendiate e automezzi distrutti".

"In costante contatto col presidente Schifani - ha concluso Cocina - e su indirizzo dello stesso, prima della Giunta regionale di governo, solleciteremo ulteriormente i comuni, a partire da quello di Palermo, per emanare le ordinanze di evacuazione degli edifici anche a ratifica delle evacuazioni spontanee a suo tempo avvenute in modo da colmare la lacuna documentale posta a base del diniego".

fonte: Dire