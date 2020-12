Rifiuti dati alle fiamme in mezza città, sassaiola contro i pompieri a Borgo Nuovo

Cumuli di rifiuti dati alle fiamme in mezza città, sassaiola contro i vigili del fuoco. E’ stata una nottata di duro lavoro quella appena trascorsa per le squadre del 115, impegnate a domare gli incendi appiccati in vari punti del capoluogo, dal centro alla periferia. I roghi sono stati appiccati in via Archirafi, viale piazza Armerina, via Agesia di Siracusa, largo Mussomeli, via Sacco e Vanzetti, via del Levriere, via del Segugio, via Falsomiele, corso dei Mille e via XXVII Maggio. L’intervento più difficoltoso è stato quello di Borgo Nuovo, dove un gruppo di ragazzi ha iniziato a lanciare delle pietre contro i mezzi dei vigili del fuoco. A causa della sassaiola si è reso necessario l'invio di diverse pattuglie delle forze dell’ordine per "proteggere" il personale del Comando provinciale.