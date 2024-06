Notte di incendi tra Palermo e provincia, bruciati cassonetti e montagne di rifiuti

E' stata una lunga notte durante la quale le squadre dei vigili del fuoco sono state costrette a correre da un lato all'altro della città per spegnere montagne d'immondizia e cassonetti dati alle fiamme. Sono numerosi gli interventi eseguiti dal personale del Comando provinciale che, oltre al capoluogo, sono stati impegnati anche in provincia. Negli ultimi giorni si sono accumulati ritardi nella raccolta dei rifiuti che per la Rap, la società che gestisce il servizio, sono stati "causati da una concomitanza di fattori come la mancanza di personale e il calo di efficienza dei mezzi".

Tra i principali interventi effettuati durante la scorsa notte ci sono quelli di viale Michelangelo e largo Gibilmanna, del quartiere Zen, dove sono state appiccate le fiamme in via Einaudi, via Rocky Marciano, via Costante Girardengo, via Fausto Coppi, e di Pallavicino, dove sono stati incendiati rifiuti in via Leonardo Pisano e via Pietro D'Alvise. Diversi gli interventi eseguiti nel territorio dei comuni di Capaci e Carini, dove però il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato da società diverse rispetto a quella che opera a Palermo.

Questa mattina la Rap ha fatto un bilancio dell'attività per recuperare i ritardi delle ultime settimane "intervenendo a raggiera nelle postazioni più critiche. Si è già intervenuti nelle zona di Falsomiele, Bonagia, via Villagrazia (lato Guadagna), via Belmonte Chiavelli (angolo Orsa Minore), via Caduti VIII Luglio, largo Gerbasi (vicino all'Ospedale dei Bambini), via Crociferi, via Sambuca". E' rimasta scoperta per ora la zona Oreto Nuova, dove si interverrà nelle prossime ore.

Durante la notte, fanno sapere ancora dalla Rap, sono state definite le postazioni di via Sammartino, via Portello, via Celona, via Pandora, via Antigone, via Aiace, via Conte Federico (da via Giafar ai campi di calcetto e da via Giafar a via Brancaccio), piazza Giuseppe Bandi (traversa di via Conte Federico), via Brancaccio (postazione Padre Puglisi), via Favier (postazione sotto il ponte Giafar).

Sono in programma, già a partire da stamattina, altri interventi in via Carlo del Prete, via Margifaraci, via Francesco Baracca (zona Boccadifalco), via Palumbo (zona Boccadifalco), via Mattei, via Jack London, via Salgari, via Lanza di Scalea, via Perpignano bassa (da viale Regione a piazza principe di Camporeale), via Perpignano (da viale Regione a via Savonarola), via Pergusa, via Gela, via Palmerino (da viale Regione a piazza Turba), corso Pisani, via Lorenzo Ingria, via Dotto, via Carmelo Onorato (da corso Pisani a corso Calatafimi).