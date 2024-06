Montagne di rifiuti e cassonetti incendiati, interventi dei vigili del fuoco dallo Zen al Cep

Ancora una notte caratterizzata dalle fiamme, con discariche e cassonetti stracolmi dati alle fiamme. E’ stata un’altra lunga notte per i vigili del fuoco che hanno effettuato otto interventi di cui sei per incendi di rifiuti. Le squadre del Comando provinciale hanno spento diversi roghi roghi in diversi quartieri tra Zen (via Agesia di Siracusa, via Marchese Nicolò Pensabene), Borgo Nuovo (viale Caltagirone), Cep (via Giuseppe Cammarano, via Filippo Paladini) e in via Tommaso Fazello, alle spalle della stazione centrale.

Già la notte precedente, alla luce dell’emergenza rifiuti, i vigili del fuoco erano stati a lungo impegnati per spegnere incendi in mezza città e anche in provincia. Nelle ultime settimane si sono accumulate tonnellate di immondizia in strada. Ritardi che secondo la Rap sono “stati causati da una concomitanza di fattori come la mancanza di personale e il calo di efficienza dei mezzi". Con il supporto di quattro squadre dedicate la società che gestisce la raccolta di rifiuti sta "intervenendo in diverse zone nelle postazioni più critiche".

Gli altri due interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco hanno riguardato tre auto date alle fiamme, due allo Zen e uno in via della Conciliazione. I primi due erano mezzi utilizzati come arieti dai ladri per il furto da Giglio Piccolo, vicino piazza Croci, portati in via Capparozzo dopo il furto e incendiati. L’altra invece era una Alfa Romeo Giulietta di colore che era stata rubata pochi giorni prima a una ragazza che è stata contattata dalle forze dell’ordine dopo il ritrovamento. Ancora da chiarire se sia stata utilizzata per commettere qualche delitto o se non sia andato in porto il "cavallo di ritorno"