Dallo Sperone allo Zen, cumuli di rifiuti dati alle fiamme nella notte

Cumuli di rifiuti dati alle fiamme nella notte in diversi quartieri. Super lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti in via Uditore, in via Tiro a Segno - dove sono presenti diverse cataste di rifiuti nei pressi dell'ecomostro - in via Einaudi, in via Sperone e in via Pecori Giraldi, in via Lincoln, in corso dei Mille e in via Bianchini allo Zen.

La Rap, l’azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sta lavorando per recuperare l’arretrato. Dopo il rogo dello scorso 24 luglio alla discarica di Bellolampo, la situazione non è ancora tornata alla normalità a breve e ci sono ancora tonnellate di spazzatura rimaste in strada.