brucia la provincia

Incendi nel Palermitano, in fumo diversi ettari di macchia mediterranea a Lercara e Santa Cristina Gela

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un vasto rogo lungo la statale Palermo-Agrigento e in località Pianetto. Ieri a fuoco la discarica di Castellana Sicula, nelle Madonie, che è comunque in funzione