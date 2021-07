Gli incendi non danno tregua: a Piana degli Albanesi evacuate le case vicine al monte Pizzuta

Gli incendi non danno tregua. Il forte vento e le alte temperature di oggi, sin dalle prime ore della mattina, non hanno aiutato le squadre dei vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile impegnate nel domare i roghi che da ieri devastano il Palermitano.

Almeno una decina i fronti su cui sono impegnati uomini e mezzi. Canadair sono in azione nella zona tra Piana degli Albanesi, San Giuseppe Jato e Altofonte, dove ieri il fuoco sarebbe partito da cinque punti diversi. Fiamme anche in contrada Casalotto a Piana, in contrada Ferragamo a Petralia, a San Giuseppe Jato e fra Villabate e Palermo. Nella tarda serata di ieri, il sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta ha diramato un ordine di evacuazione per tutte le abitazioni che si trovano in prossimità del monte Pizzuta. La zona di Portella della Ginestra è stata letteralmente devastata dalle fiamme.

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per domani. La città con il rischio più elevato di ondate di calore è Palermo. Per quanto riguarda gli incendi la pericolosità è definita alta per Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, e media per Agrigento e Messina. L'alta pressione africana è in fase di intensificazione e ci attende quindi l’ennesima ondata di caldo, con punte anche oltre i 40 gradi.