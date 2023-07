Incendi a Petralia Soprana, il sindaco: "Danni ingenti, abbiamo dovuto salvarci da soli"

Inizia la conta dei danni dopo l’incendio che ha colpito i comuni di Petralia Soprana, Gangi e Alimena. Il sindaco del primo Comune, Pietro Macaluso afferma: "Ancora una volta il nostro territorio ha vissuto momenti di terrore subendo enormi danni. Tante aziende agricole sono rimaste senza raccolto e con strutture distrutte. Una situazione indescrivibile che poteva diventare una catastrofe".

Il primo cittadino tiene per questo a ringraziare "tutti i cittadini e le squadre di volontari della protezione civile che ci hanno dato una mano ed in particolare, oltre a quella di Petralia Soprana, quelle di Gangi, Geraci Siculo, Bompietro, Castellana Sicula e il Paim di Petralia Sottana, ma un ringraziamento va pure alle squadre forestali antincendio, alle guardie forestali di Gangi e del Comando di Petralia Sottana che ha coordinato gli interventi, ai carabinieri e alla guardia di finanza. Mi dispiace evidenziare - dice ancora Macaluso - che nessun riscontro abbiamo avuto dalla protezione civile regionale e dai numeri di emergenza. Ancora una volta abbiamo dovuto fare da noi contando sulla sensibilità di tanti cittadini che hanno messo a disposizione i loro mezzi agricoli per arginare il fuoco e questo non è tollerabile se pensiamo che nelle scorse settimane la giunta Schifani ha approvato il nuovo piano antincendio boschivo per il triennio 2023-2025 che costituisce il principale strumento per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, anche dolosi, e per la difesa della vegetazione, sia a livello regionale che provinciale".