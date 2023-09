Quasi certamente stava cercando di fare qualcosa per fermare l'incendio che stava avanzando nella zona di contrada Pantalina, a Partinico, ai confini con i comuni di Trappeto e Balestrate, ma è stato colto da un malore ed è morto. I carabinieri, intervenuti sul posto proprio per via dei roghi, hanno trovato il cadavere di un uomo di 68 anni, davanti alla sua casa, che non è stata colpita dalle fiamme.

In contrada Pantalina è intervenuto anche il medico legale, che ha constatato che il cadavere non è mai stato raggiunto dal fuoco - non era carbonizzato - e che il decesso non sarebbe stato provocato da le esalazioni di fumo: la vittima è morta per un infarto.