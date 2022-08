Incendi, Lorefice manda un messaggio ai panteschi: "Il vostro pianto è il mio"

"Carissimo, carissima, se sento muovere le mie viscere, penso alle tue, a quelle dei panteschi tutti! Panteschi tutti! Non possiamo continuare ad abitare così la casa comune. Occorre contribuire ad un pensiero altro, ad un'altra logica che spinga dal di dentro delle viscere dei cuori a relazioni altre con sé stessi, con gli altri, con l'ambiente". Inizia così la lettera aperta dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ai cittadini che vivono a Pantelleria, isola devastata da un incendio.

"Ti abbraccio e in te abbraccio ogni pantesco mio fratello e mia sorella - ancora Lorefice -. Il tuo pianto è il mio. La tua speranza la mia. Con te abbraccio le mie amiche e le mie sorelle, i miei fratelli e i miei amici di Palermo e dei territori isolani colpiti in questi giorni dagli incendi appiccati da mani mosse da cuori incapaci di stupore, privi di memoria, di sguardo umano. Gli uomini che nascondono e non mettono in gioco il loro volto si disumanizzano. Si sfigurano. Solamente nel volto dell'altro prende forma il nostro volto, si è umani. Si costruisce".