Notte di fuoco a Palermo e provincia: a Campofelice distrutto un negozio, autostrada chiusa a Balestrate

Notte di fuoco a Palermo e provincia. Una serie di incendi ha colpito centri abitati e importanti arterie stradali, come la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Ieri sera l'autostrada è stata chiusa dalle 19,45 alle 21,40 fra Balestrate e Partinico, in entrambe le carreggiate, con uscita obbligatoria a Partinico in direzine Trapani e a Balestrate in direzione Palermo e percorso alternativo lungo la statale 113. Fiamme altissime hanno minacciato l'autostrada.

Un altro grosso incendio stanotte è divampato in via Filippo Pecoraino, nei pressi del centro commerciale Forum. Situazione critica, a macchia di leopardo, in tutta la provincia: da Partinico a Villabate, ma soprattutto a Termini Imerese e Campofelice di Roccella.

Protezione civile e vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino all'alba per domare le fiamme. I roghi più imponenti a est del capoluogo. A Campofelice un vasto incendio è divampato lungo la strada statale 113: le fiamme, che si sono sviluppate poco distanti dal belvedere, hanno raggiunto anche la strada d'ingresso del paese: un'abitazione e un centro commerciale cinese che sono andati distrutti. Il fumo ha investito il centro abitato e molta gente ha abbandonato le proprie case per timore che il fuoco si stesse avvicinando.

Roghi anche a pochi chilometri di distanza, a Termini Imerese, nella zona ex Kalos e lungo la Palermo-Agrigento, non lontano da Villabate: il fuoco ha quasi raggiunto la zona artigianale, danneggiando una carrozzeria e un deposito. Le fiamme sarebbero partite da un terreno privato dove era accatastato materiale di risulta. Per sicurezza è stata chiusa la statale, all’altezza della sala ricevimenti Villa Fabiana. Super lavoro per gli uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco e della forestale.

Canadair in volo dall'alba

Dall'alba sono di nuovo in volo sei canadair e cinque elicotteri antincendio, che da ieri sono impegnati nel contrasto agli oltre cinquanta incendi divampati in diverse località dell’Isola. Il presidente della Regione Renato Schifani è rimasto in contatto tutta la notte con il comandante del Corpo forestale Beppe Battaglia e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

"La situazione - sottolinea il governatore - come mi informano in tempo reale dalle due sale operative, è comunque in miglioramento su tutti i fronti, grazie soprattutto al massiccio intervento di uomini e mezzi che stanno operando perché gli incendi non prendano nuovo vigore. Per fortuna, al momento non si segnalano danni alle persone. Ringrazio, ancora una volta, l’abnegazione e l’impegno dei forestali, degli uomini e delle donne volontari della Protezione civile, ma anche dei vigili del fuoco e dei militari, che in queste ore così difficili si stanno adoperando con sacrificio per aiutare quanti sono stati messi a rischio dalla mano criminale di chi, ancora una volta, ha attentato al nostro patrimonio ambientale. Sono ancora scosso dalle immagini dei turisti costretti a scappare dalle spiagge del Trapanese circondate dalle fiamme".

L'incendio alla Tonnara di Scopello

Tra le decine di incendi divampati ieri nel corso dell'ultima domenica di agosto in Sicilia, è stata necessaria la chiusura per alcune ore dell'aeroporto di Birgi e il soccorso via mare di alcuni bagnanti nella tonnara di Scopello. Complesse le operazioni di soccorso ed evacuazione delle persone rimaste intrappolate tra le fiamme che si sono sprigionate improvvisamente a monte della tonnara che hanno immediatamente circondato tutta la località, ostruendo le uniche via di fuga da terra. Vista l'impossibilità di trovare rifugio dalle fiamme all'interno della costa, tutte le persone si sono riversate sulla spiaggia antistante la tonnara, verso il mare, per difendersi dal fuoco e dall'incendio, nonostante ciò, si sono subito trovate in grande difficoltà, a causa dell'intenso fumo e dei lapilli di cenere trasportati dal forte vento presente in zona.