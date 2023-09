La provincia di Palermo assediata dal fuoco: numerosi incendi, vigili del fuoco in azione

Si alza la temperatura e si moltiplicano gli incendi in provincia. Ieri pomeriggio diverse squadre del comando di Palermo e i vigili volontari dei distaccamenti di Prizzi e Carini sono intervenuti per lo spegnimento di incendi di vegetazione e sterpaglie in diversi comuni della provincia. Le aree maggiormente interessate dai roghi sono state Monreale (via Pezzingoli), Piana degli Albanesi (in prossimità della diga Gaudalami), Altofonte (contrade Miccini e Rebuttone), Prizzi (contrda Margiotta) e Partinico (contrada Bosco falconeria).

Intanto nelle scorse ore la Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino "per rischio incendi e ondate di calore". L'avviso è valido per tutta la giornata di oggi. "A Palermo è prevista allerta rossa", si legge nel bollettino.