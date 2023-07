Domenica di fuoco, da Bagheria a Partinico diversi incendi nel Palermitano

Domenica di fuoco nel Palermitano. Sono diversi gli incendi verificatisi in diverse zone della provincia, con le squadre dei pompieri e dei forestali che sono intervenute per mettere in sicurezza le abitazioni e le aziende agricole minacciate dalle fiamme. Roghi si sono registrati a Partinico, Castellana Sicula, Corleone a Bagheria, Termini Imerese e Monreale. In fumo ettari di macchia mediterranea, boschi e sterpaglie.