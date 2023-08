Incendi, morto l'operaio forestale rimasto ustionato a Monreale tre settimane fa

Ha lottato tra la vita e la morte, ma dopo tre settimane di agonia si è dovuto arrendere. Matteo Brandi, 56 anni, operaio della forestale rimasto gravemente ferito a Monreale mentre lottava contro l'inferno di fuoco dello scorso 24 luglio, è deceduto a seguito dell’aggravarsi del quadro clinico. Nato a Palermo ma residente ad Altofonte, era ricoverato al Buccheri La Ferla.

Brandi era rimasto ferito insieme a un altro collega. Un episodio che aveva scatenato la rabbia della Ugl Autonomia Sicilia che aveva lanciato per questo l'allarme sulle condizioni in cui operano questi lavoratori, sollecitando con una nota il dirigente dell'Ispettorato delle foreste di Palermo per porre maggiore attenzione sul tema. "E' un fatto gravissimo che ha coinvolto lavoratori che non si risparmiano nonostante le difficoltà a cui vanno incontro ogni giorno, nonostante la poca attenzione che tutti i governi siciliani che si sono succeduti nel tempo riservano al loro lavoro, ma l'amministrazione siciliana ha una grandissima responsabilità perché 'sistematicamente' occulta il lavoro degli uomini e delle donne del Corpo forestale, come se fossero trasparenti. perché non si tiene conto della competenza in materia di prevenzione antincendio e di capacità di leggere il territorio per individuare le cause ed eventuali responsabilità".