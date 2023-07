Incendio a Cinisi, i corpi di due palermitani trovati carbonizzati in una casa di villeggiatura

I corpi carbonizzati di un uomo e di una donna, di 77 e 75 anni, sono stati ritrovati in una casa di villeggiatura a Cinisi andata in fiamme. Il ritrovamento da parte della polizia municipale e dei vigili del fuoco è avvenuto nella zona di Fondo Orsa, non distante dall'aeroporto Falcone Borsellino. Entrambi - secondo una prima ricostruzione della polizia locale - erano palermitani e trascorrevano il periodo estivo nella località vicina al mare. I due sono stati identificati, ma non sono ancora state rese note le generalità. Sull'accaduto sono in corso indagini. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cinisi. (Articolo in aggiornamento)