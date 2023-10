VIDEO | Brucia mezza provincia, le fiamme lambiscono case a Monreale e una chiesa di Termini

Brucia mezza provincia nel Palermitano. Tra ieri sera e stamattina sono stati compiuti dal comando provinciale dei vigili del fuoco 21 interventi per incendi di vegetazione. "Gli stessi - fanno sapere del comando - sono stati risolti senza ricorrere all'aiuto di comandi limitrofi e senza lasciare alcun intervento in coda. Particolarmente impegnativi sono stati i roghi nei territori di Termini Imerese (vicino alla chiesa di Santa Marina, ndr), Collesano, Cefalù dove è stato necessario per alcuni interventi il concorso di diverse squadre e mezzi di supporto. Non si registrano danni a edifici o persone".

Sono diversi ancora gli incendi da spegnere. Di particolare rilievo è un rogo in zona Pezzingoli, a Monreale, dove è stato necessario inviare due squadre più un'autobotte pompa di supporto ed evacuare una decina di persone con problemi vari di deambulazione. Anche per questo intervento non si registrano danni ad abitazioni o persone. Nel video principale gli incendi a Pezzingoli e vicino alla chiesa di Santa Marina, a Termini Imerese.

A metà pomeriggio i vigili del fuoco fanno sapere che "l'unico intervento di maggiore complessità è un incendio in zona d'interfaccia nella località strada vicinale Manca Miccini a Monreale (video allegato). Prontamente il Comando ha inviato tre squadre e due autobotti di supporto ed è stato richiesto l'intervento del canadair. Attualmente l'incendio risulta confinato in un area distante dalle abitazioni, alcune delle quali evacuate dagli stessi proprietari e inquilini per il disagio arrecato dalla presenza di fumo. Nessun danno a persone o abitazioni".