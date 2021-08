Imprenditori delle Madonie in difficoltà per gli incendi, foraggio per il bestiame donato dalle Fattorie Giaconia

Madonie in ginocchio dopo la devastante ondata di incendi che ha colpito i territori di Gangi, Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e altri comuni della catena montuosa. Una situazione difficile soprattutto per gli imprenditori del settore agricolo e zootecnico della zona che fa scattare la solidarietà. È il caso dell'azienda Fattorie Giaconia.

"Consci del grave danno subito dagli allevatori di Gangi e San Mauro Castelverde - dice Santi Giaconia, amministratore unico della società - non potevano rimanere inermi di fronte a tale sciagura che ha interessato le Madonie. Allevatori che hanno perso tutto, dagli armenti al foraggio per gli animali. Quindi, come azienda del territorio, abbiamo deciso di inviare a Gangi e San Mauro Castelverde tre camion carichi di foraggio. La nostra vuole essere una solidarietà concreta e certamente rimaniamo a disposizione per chi manifesta delle necessità".

Il foraggio inviato dalle Fattorie Giaconia alle aziende in difficoltà sarà consegnato la prossima settimana.