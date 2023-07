Diossina, l'esperto invita alla calma: "Dopo i roghi del 2012 a Bellolampo non ne fu trovata traccia"

"Non ci sono dati sufficienti e completi per poter dire che c'è un allarme diossina a Palermo, solo all'esito di tutti gli accertamenti che sono stati predisposti, anche su campioni di terreni e alimenti, si potrà capire se effettivamente c'è un rischio per la catena alimentare e quindi per la salute". L'invito di Mario Richiusa, veterinario e direttore del servizio Sanità animale dell'Asp, è quindi quello di mantenere la calma e di mettere in pratica le raccomandazioni diramate oggi dal Comune, in attesa dei risultati delle analisi - che potrebbero richiedere anche un paio di settimane.

Per il momento l'Arpa ha diffuso i dati di un solo campionatore per la diossina, quello posizionato ad Inserra, e i valori disponibili ad oggi - che sono di 9 volte superiori a quelli normali - si riferiscono al momento in cui c'è stata la fase più acuta degli incendi, cioè tra la sera di lunedì 24 luglio e le 22 del giorno successivo. Per avere un quadro chiaro, non solo mancano i dati relativi ai giorni successivi (che arriveranno gradualmente nelle prossime ore), ma anche quelli registrati dal campionatore posizionato a Torretta, dunque lontano dall'inferno di fuoco.

"Anche sulla scorta degli incendi avvenuti nel 2012 nella stessa discarica - afferma Richiusa - si è fatta una mappatura prudenziale che si estende per un raggio di 4 chilometri da Bellolampo. Undici anni fa, sulla base delle indicazioni ricevute dell'Istituto zooprofilattico di Teramo, che è il punto di riferimento in queste circostanze, il raggio era di 3 chilometri. Allora la discarica bruciò per diverse settimane e, alla fine, concluse tutte le analisi, non si trovò traccia di diossina nei terreni e neppure, quindi, nella catena alimentare. Ecco perché invito tutti a non fare allarmismi".

Va anche preso in considerazione un altro elemento: le diossine - che sono in assoluto le sostanze più pericolose per la salute prodotte dall'attività umana - sono sempre presenti nelle città, tant'è che si ritiene che nei centri urbani il valore normale sia di 100 fentogrammi (un centesimo di miliardesimo di grammo) per metro cubo. E le diossine non si sprigionano solo quando vanno a fuoco i rifiuti, soprattutto la plastica, ma vengono prodotte anche dal traffico. "L'incendio a Bellolampo è un fatto straordinario - sottolinea Richiusa - ma sì, le diossine sono presenti nelle nostre città. Si pensi banalmente a cosa si deposita sulla frutta e la verdura che gli ambulanti vendono ai bordi delle strade e che sono a contatto con gli inquinanti prodotti dal traffico...".

Alla luce dei primi dati dell'Arpa, che ieri ha fatto sapere che tra il 24 e il 25 luglio scorsi, a Inserra, sono stati registrati 939 fentogrammi di diossine e furani nell'aria, si è messa in moto la macchina per fare ulteriori campionamenti e verificare se questo possa avere delle ripercussioni sulla catena alimentare e sulla salute dei cittadini: "Per il momento - ribadisce Richiusa - non sappiamo se ci sia un rischio ed è per questo che sono state adottate delle misure precauzionali. Noi di Asp adesso faremo assieme all'Arpa dei campionamenti nei terreni dei pascoli che si trovano nel raggio di 4 chilometri alla dicarica, ma anche, a campione, sul latte e i derivati prodotti nella stessa zona, dove non ci sono invece allevamenti per la macellazione, e stiamo parlando veramente di una quantità di prodotti infinitesimale".

Le diossine si spostano con il vento e poi si posa sui terreni e rischia di contaminare per esempio il foraggio per gli animali. "Una volta che gli animali le ingeriscono, queste sostanze si depositano nelle sostanze grasse che producono, come latte, formaggi e altri derivati, anche uova", chiarisce il veterinario.

Le raccomandazioni precauzionali diffuse sul lavaggio di frutta e verdura, ma anche di superfici, possono essere modificate in ogni momento, man mano che arriveranno ulteriori dati e che il quadro dell'inquinamento si farà più chiaro. "Quando avremo i risultati sui campionamenti nei terreni dei pascoli vicini alla discarica - spiega ancora Richiusa - li comunicheremo anche al Comune e, se sarà necessario, si potrà passare a misure più restrive, per esempio per interdire al pascolo quelle aree. Nel 2012, lo ripeto, gli incendi scoppiarono a luglio e si ebbe un quadro definitivo ad ottobre: non fu rilevata traccia di diossina, neppure dai campionamenti compiuti oltre il raggio di 3 chilometri dalla discarica che fu stabilito allora".