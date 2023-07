Sull'inferno di fuoco che ha devastato la città e la provincia indagherà la Procura

Sul fronte meteo le temperature elevatissime e l'arrivo di un forte vento di Scirocco erano stati ampiamente previsti da giorni, eppure a Palermo ed in provincia da lunedì sera è scoppiato letteralmente l'inferno. Che qualcosa non abbia funzionato nella gestione dell'emergenza incendi, nonostante l'intenso lavoro dei vigili del fuoco, è piuttosto evidente. Ci sono una mano criminale e interessi illeciti dietro ai roghi che sono divampati nelle ultime ore, compreso quello ancora in atto nella discarica di Bellolampo? E' stato fatto tutto il possibile per fronteggiare un disastro quasi annunciato? Sarà anche la Procura a fornire delle risposte nelle prossime settimane.

I magistrati di Palermo stanno infatti facendo degli accertamenti e sarebbe stato aperto un fascicolo a scopo - per ora - conoscitivo, ovvero per cercare di capire cosa sia accaduto e se ognuno abbia fatto la sua parte, se tutti i dispositivi che dovevano essere preparati ed attivati lo siano stati effettivamente.

Ad occuparsi degli accertamenti sarà il procuratore aggiunto Paolo Guido, che ha la delega sui reati contro la pubblica amministrazione, oltre ad aver mantenuto - dopo averlo catturato - quella sulla latitanza di Matteo Messina Denaro.

Stamattina anche il sindaco Roberto Lagalla ha detto senza mezzi termini che "l'autocombustione non esiste, se non in casi rarissimi" e sostenendo anche che "la pluralità di focolai degli ultimi giorni lascia pensare ad atti dolosi, all'azione di scelleratezza assoluta che distrugge territorio e ambiente, fatti contro la nostra comunità che ne è vittima. Sono reati gravi come quelli mafiosi, sono reati contro l'umanità".