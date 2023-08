Incendi e morti, Marchesini (Ugl): "Basta con la favola dell'emergenza, c'è un piano dietro i roghi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La morte dopo tre settimane di agonia dell’operaio forestale rimasto gravemente ustionato, Matteo Brandi, dovrebbe farci fermare per un'attenta riflessione, i roghi purtroppo fanno la quarta vittima nel territorio palermitano, è inaccettabile". A dichiararlo è Claudio Marchesini, segretario territoriale responsabile per l’Ugl di Palermo.

"Le alte temperature c’entrano poco - denuncia Marchesini - dietro questi incendi c’è un piano criminale che non si capisce da quale o quali registi è predisposto, la politica deve smetterla di parlare di emergenza, cioè di circostanze impreviste: emerge palesemente l’incapacità di una certa politica nel non sapere affrontare la situazione, noi non la consideriamo più una emergenza, mancano pure i mezzi, sono tutti fattori prevedibili, si tratta infatti di episodi ripetuti nel tempo sempre con le stesse modalità".

"Se le istituzioni - conclude Marchesini - sono state in grado di mobilitare in periodo pandemico forze militari e di polizia per inseguire in massa singoli cittadini senza una mascherina, che si mobilitino pure per la salvaguardia del patrimonio ambientale comune, gli strumenti di contrasto e prevenzione ci sono basta volerlo per attuarli".