Dopo gli incendi il Comune ha in carico 200 sfollati: "Siamo vicini a tutti, alberghi e affitti per aiutarli"

Sono una "cinquantina le famiglie" e circa "duecento le persone" sfollate, chi temporaneamente, chi per un periodo più lungo, a causa degli incendi che tra il 24 e il 26 luglio hanno danneggiato (e in alcuni casi distrutto) le loro case. A rendere noto il dato è stato il sindaco Roberto Lagalla, a margine della conferenza stampa convocata per tracciare il bilancio di un anno di attività a Palazzo delle Aquile. "Ma è zero il numero delle famiglie, che si sono trovate in emergenza, lasciate per strade dal Comune", puntualizza l'assessore all'Assistenza sociale Rosi Pennino.

"Ci stiamo muovendo per potere aiutare queste famiglie - continua Lagalla - ancora prima che venga dichiarato lo stato di emergenza da parte del governo nazionale. Per chi ha perso casa, stiamo immaginando una collaborazione con l'Agenzia dei beni confiscati". Con la dichiarazione dello stato di emergenza, saranno stanziati dei fondi, nel frattempo, aggiunge il sindaco: "Ci stiamo muovendo per individuare soluzioni abitative transitorie in attesa che queste famiglie possano essere temporaneamente accolte in case messe a disposizione dal Comune, che in atto sta assistendo alcune famiglie in strutture diverse".

A spiegare ancora in che modo l'amministrazione si sta facendo carico degli sfollati è l'assessore Pennino: "Tutte le persone che si sono rivolte a noi sono state messe in protezione e sicurezza in alberghi pagati dal Comune con il progetto di pronto intervento sociale 'Ben-essere' che prevede l'utilizzo di fondi extracomunali. Lo stesso percorso prevede aiuti per i vestiti e i beni di prima necessità e un supporto psicologico che è già stato attivato. Successivamente - prosegue Pennino - per chi non avrà la possibilità di rientrare nella propria abitazione, sarà attivato il progetto 'Agenzia sociale per la casa' per l'inclusione che prevede il pagamento di un anno di affitto in anticipo e altri aiuti, anche questo con fondi extracomunali".