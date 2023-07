"Incendi a Palermo, stai bene?": Facebook attiva la funzione sui disastri naturali

Facebook ha attivato il "safety check" dopo gli incendi che hanno colpito Palermo nei giorni scorsi. Si tratta del servizio per le emergenze con il quale il social chiede agli utenti se stanno bene e che dà anche la possibilità di richiedere oppure offrire aiuto a chi è in difficoltà.

E sono in molti già coloro che si sono messi a disposizione della comunità. La piattaforma di Mark Zuckerberg ha aperto la pagina il 25 luglio alle 5:47. In bacheca diversi i post di chi chiede se servono vestiti, cibo, acqua e di chi è disponibile per qualsiasi cosa. E poi anche i video con le immagini dei roghi che hanno messo in ginocchio diverse aree del Palermitano.

Cosa è il Facebook safety check

La funzione "safety check" conosciuta anche come "crisis response", è stata introdotta nel 2014 da Facebook ed utilizzata per la prima volta nell'aprile 2015 in occasione del terremoto in Nepal. Nel novembre 2015, il servizio fu attivato per la prima volta per un evento diverso da un disastro naturale: ovvero per gli attentati di Parigi.