I sindacati: "Scoprire la regia occulta dietro ai roghi, querele per chi diffama i forestali"

Esposto in Procura per gli incendi che domenica hanno devastato Altofonte e altre zone della provincia, nonché parte della riserva naturale dello Zingaro, nel Trapanese, ma anche querele per chi "diffama i forestali che non traggono alcun profitto dagli incendi ma ne ricavano solo danni". Sono queste le iniziative annunciate dai sindacati Cgil e Flai Sicilia.

Per quanto attiene alla denuncia alla magistratura, secondo i segretari delle due sigle, Alfio Mannino e Tonino Russo, "va fatta luce su quanto accaduto e individuati gli interessi e le persone che stanno dietro questo disastro, la regia occulta e le pene devono essere severe".

Ma i due esponenti sindacali aggiungono che "chiamare in causa i forestali, con qualunque mezzo, social compresi, che da quanto accaduto ricavano solo un danno visto che il loro posto di lavoro va in fumo, oltre ad essere assurdo sarebbe diffamatorio e non esiteremo a procedere per le vie legali".

Inoltre, Mannino e Russo chiedono al Governo nazionale e a quello regionale "di istituire negli aeroporti siciliani, di concerto con l’aeronautica militare e l’esercito, una flotta aerea stanziale, che possa intervenire subito sugli incendi, non gravando ulteriormente sui conti pubblici e sulle tasche dei siciliani".