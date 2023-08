Pericolo diossina dopo gli incendi, le prime analisi sui terreni escludono rischi per la salute

Nessuna traccia di inquinamento da diossine e furani nei 12 campioni di suolo prelevati il 3 agosto scorso e analizzati dall'Arpa e dal Dipartimento veterinario dell'Asp. E' questo l'esito dei primi accertamenti avviati dopo gli incendi del 24 luglio, che hanno colpito anche la discarica di Bellolampo, nelle aree utilizzate a pascolo che si trovano nel raggio di 4 chilometri dall'impianto. Sembrerebbe quindi del tutto improbabile che l'inquinamento determinato dai roghi possa aver colpito la catena alimentare.

I dati sono stati pubblicati ieri dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, come già era stato spiegato in relazione ai campionamenti dell'aria (risultati in più punti con valori di diossine e furani ben oltre i limiti previsti) i rischi per la salute - almeno in questo caso - sarebbero praticamente nulli. Nei campioni di suolo prelevati, infatti, tutti i valori sono ben al di sotto di quelli considerati pericolosi dalle norme per i siti ad uso pubblico, privato e residenziale.

Nello specifico (e come si può vedere dalla mappa pubblicata a corredo di questo articolo), i prelievi sono stati compiuti anche in tre punti - Villa delle Ginestre, via Costantino e Torretta - dove sono stati fatti controlli anche sulla qualità dell'aria, che era risultata altamente inquinata da diossine e furani. I prelievi, però, erano stati eseguiti in alcuni casi ad incendi ancora in corso.

Le unità in cui sono espressi i valori degli inquinanti sono estremamente piccole e la legge prevede come limite massimo per il tipo di aree in cui sono state compiute le analisi un milligrammo per centomillesimo di chilo.

I dati relativi ai campioni di suolo sono stati espressi come Middle Bound e anche Upper Bound, per semplificare molto, si può dire secondo un'ipotesi ottimistica (che è quella utilizzata in questi casi) e secondo una più cautelativa. I risultati sono i seguenti: a Cardillo sono stati riscontrati 2,43 milligrammi di diossine e furani per milionesimo di chilo di terreno prelevato (al massimo, come Upper Bound, il valore è di 4,4 milligrammi); a Inserra (Cervello) 1,23 milligrammi (massimo 2,43), a Sferracavallo 1,93 (massimo 3,9), a Villa delle Ginestre 2,11 (3,9), a Torretta 2,03 (3,9), a Bellolampo-Baida 1,41 (2,77), in un secondo punto di Inserra 2,13 (4,2), in un secondo punto di Cardillo 2,10 (4,1), a Capaci 2,12 (4,2), in un secondo punto di Bellolampo 1,82 (3,5), in un secondo punto di Sferracavallo 2,21 (4,3) e in un secondo punto di Torretta 2,20 (4,3).

A scopo preventivo il sindaco Roberto Lagalla aveva emanato un'ordinanza che prevede di non mangiare carne, uova, latte e derivati prodotti nella zona "rossa" (cioè quella nel raggio di 4 chilometri dalla discarica), ma anche di lavare accuratamente verdura e frutta e anche di sbucciare quest'ultima.

PalermoToday aveva intervistato il direttore del servizio Sanità animale dell'Asp, Mario Richiusa che, di fronte agli allarmismi, aveva invitato alla calma, spiegando, tra l'altro, che dopo i roghi del 2012 che avevano colpito sempre la discarica di Bellolampo, al termine delle analisi compiute sul suolo non erano state trovate tracce di diossine e furani. I dati diffusi ieri dall'Arpa sembrano andare esattamente nella stessa direzione.