L'incendio a Bellolampo e il pericolo diossina, l'Arpa: "Servono 72 ore per i risultati, ma niente allarmismi"

Quanta diossina ci sarà nell'aria, soprattutto dopo l'incendio che ormai da lunedì pomeriggio sta colpendo la discarica di Bellolampo? E' uno degli interrogativi che molti cittadini, per via anche della puzza che ancora in queste ore si avverte a Palermo, si stanno ponendo per le ovvie conseguenze che questo può avere sulla loro salute. Per avere una risposta però occorrerà aspettare ancora: questo tipo di accertamento, infatti, richiede un campionamento dell'aria di almeno 24 ore, alle quali bisogna sommarne altre 72 per le analisi.

Mentre è tuttora in vigore la raccomandazione dell'Asp, in particolare per anziani e fragili, di non uscire da casa se non per motivi eccezionali, il direttore generale dell'Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino, interpellato da PalermoToday, rassicura: "Abbiamo già trasmesso una prima relazione all'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana. Servirà ancora un po' per avere dei dati definitivi e tracciare un quadro della situazione, ma va detto che in linea generale in questi casi ciò che può essere dannoso per la salute è soltanto una prolungata esposizione nella zona in cui si trova l'incendio. Ecco perché la prima cosa da fare è domare al più presto le fiamme. Sempre ragionando in linea generale, appena vengono spenti i roghi i dati relativi alla diossina si abbassano radicalmente".

A Bellolampo, però, ci sono ancora dei focolai e stamattina è previsto un nuovo intervento - come richiesto dal sindaco Roberto Lagalla - con i Canadair. L'incendio, quindi, non è stato ancora del tutto spento e i rifiuti, comprese le plastiche ammassate nella quarta vasca, continuano a sprigionare le loro componenti tossiche nell'aria.

"Alle 17 del 24 luglio, appena scoppiato l'incendio a Bellolampo - chiarisce ancora Infantino - abbiamo subito installato dei campionatori. Per fare queste analisi occorre prelevare l'aria per almeno 24 ore e poi ne servono altre 72 per ottenere i risultati. Altri campionatori sono stati installati nei giorni successivi, è un controllo che stiamo facendo costantemente per poter avere alla fine un quadro preciso". (Video di Maurizio Balsano)

L'Arpa si regola anche in funzione dei dati meteorologici, in particolare quelli legati ai venti, che spostano l'aria e potrebbero quindi inficiare i risultati: "Abbiamo piazzato i campionatori in tutte le direzioni e proprio in funzione dei venti - afferma ancora il direttore generale - due si trovano in città, in direzioni diverse, e un altro nella zona di Torretta".

In attesa dei risultati, alcuni dei quali potrebbero essere disponibili entro le prossime ore, le raccomandazioni sono quelle già fornite dall'Asp, evitare magari di aprire le finestre e di stare troppo tempo all'aperto. Infantino precisa che "sono direttive precauzionali in attesa di conoscere il quadro preciso". Nei casi più gravi - ma al momento è un'ipotesi tutta da verificare - con i dati in mano può intervenire anche il Comune con un'ordinanza specifica al fine di tutelare la salute dei cittadini.