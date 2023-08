Pericolo diossina, l'esperto: "L'unica vera soluzione è la prevenzione: il governo intervenga"

I dati diffusi dall'Arpa sui rilievi compiuti nei giorni immediatamente successivi ai roghi che hanno devastato Palermo, ed in particolare la discarica di Bellolampo, per verificare la presenza di diossine nell'aria non sono confortanti: in via Castellana, all'altezza di Villa delle Ginestre, tra il 25 ed il 27 luglio sono stati infatti registrati valori 35 volte superiori a quelli normali in un centro abitato. L'Arpa nel suo report ha chiarito che comunque, per quanto elevati, i numeri rientrano nella soglia in cui le conseguenze per la salute vengono ritenute improbabili. L'Adnkronos ha intervistato Giovanni Ghirga, medico del Comitato scientifico Isde Italia-Medici per l'Ambiente, sul tema.

"L'unica soluzione, in questi casi, è evitare di esporsi alla sostanza, soprattutto nella fase acuta", spiega il medico, perché "nella fase acuta la sostanza rimane nell'aria causando problemi se ci si espone ad essa, mente nella fase di intossicazione cronica la diossina viene trasportata nell'aria legandosi a delle polveri, venendo spostata anche a distanza notevole. Questo significa che tutti i territori intorno devono essere controllati, perché ogni coltivazione è a rischio. E non solo: tutti gli animali che mangiano quei cereali, quelle verdure saranno poi intossicati".

Infatti sono in corso accertamenti specifici in questo senso da parte dell'Asp. Non solo: la stessa Asp, durante i roghi, aveva raccomandato ai cittadini di non uscire, in particolare se anziani e fragili. Ora è in vigore l'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla, che prescrive di non mangiare carne, uova latte e derivati prodotti nel raggio di 4 chilometri da Bellolampo, nonché di lavare accuratamente frutta e verdura prodotte nella stessa zona, e di sbucciare la prima.

"Mi rendo conto - afferma l'esperto - che con queste alte temperature per non uscire di casa per una settimana bisognerebbe disporre di un condizionatore in ogni abitazione, nonché della disponibilità economica per tenerlo acceso 24 ore al giorno. Molte persone non si trovano in questa condizione e quindi decidono di uscire di casa, nonostante le nostre raccomandazioni. Come al solito, dunque, si creano delle disparità e a rimetterci sono sempre le persone meno abbienti".

Il problema, secondo Ghirga, andrebbe risolto alla base: "La soluzione c'è ed è la prevenzione. L'unico modo per evitare che si ripresentino situazioni come quella che sta vivendo Palermo in questi giorni è agire preventivamente per mettere in sicurezza certi impianti. A posteriori l'unica cosa che si può fare è lanciare l'allarme e tenere aggiornati i cittadini sulle condizioni meteorologiche, che permettono di monitorare il problema e capire quanto resterà nell'aria la diossina, forti piogge scaricheranno la sostanza più velocemente, con il vento si diffonderà a livelli più bassi ma in modo più esteso. Insomma - conclude - c'è bisogno di una risposta forte da parte del Governo, un piano di prevenzione per mettere in sicurezza determinate aree a rischio e non creare danni alla popolazione".

Fonte: Adnkronos