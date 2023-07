"Agricoltori danneggiati dall'ordinanza del sindaco", Coldiretti chiede un sostegno economico

"Occorre prevedere subito dei ristori per gli agricoltori e gli allevatori danneggiati incolpevolmente dall'ordinanza" emanata oggi dal sindaco Roberto Lagalla per contrastare potenziali rischi legati alla diossina sprigionata durante l'incendio alla discarica di Bellolampo. A chiedere un sostegno economico è Coldiretti Sicilia.

"Gli incendi di tutta l'Isola - sottolinea ancora Coldiretti Sicilia - hanno danneggiato aziende agricole, distrutto migliaia di ettari di bosco, ridotto in cenere chilometri di macchia mediterranea per questo bisogna subito attivare ogni forma di risarcimento che possa far continuare a lavorare gli agricoltori".

Le misure precauzionali disposte dal Comune prevedono tra l'altro di evitare di mangiare carne, uova, latte e formaggi prodotti nel raggio di 4 chilometri da Bellolampo.