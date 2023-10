Incendi, al via un concorso per sensibilizzare i ragazzi su alfabetizzazione ambientale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie inferiori sull'importanza del rispetto dell'ambiente e per infondere la cultura della tutela del nostro patrimonio naturalistico attraverso un percorso di alfabetizzazione ambientale. È l'obiettivo della seconda edizione del Concorso “Pino Urso - la terra siamo noi. Viviamo con gentilezza", promosso e organizzato da Natalia Re, Presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza ed Attivista in Cause Socio-Ambientali, in accordo con la Ugri Servizi per l’Ambiente, che coinvolgerà gli studenti di diverse Regioni d'Italia, Sicilia, Calabria,Piemonte e Veneto, Lazio, Toscana ed Emilia Romagna.

La prova del concorso consisterà nell'elaborare un testo ispirato al Globan Globe 11 di Agenda 2030. La premiazione avverrà nell' ambito dell'Earth Day 2024, giornata durante il quale il MIG consegnerà una piantumazione agli istituti scolastici partecipanti. "La società - spiega Re - soffre la brutalità criminale di chi appicca il fuoco distruggendo flora, fauna, ed anche vite umane. È ineludibile porre una riflessione a partire dai giovani adolescenti e pre-adolescenti su quali misure adottare per prevenire, e quali fattori incidono sul fenomeno. Dobbiamo far comprendere il danno irreparabile che si arreca, dialogando in ogni contesto possibile. Insieme alle Istituzioni, agli organi preposti, e mettendo anche a disposizione il nostro Osservatorio Italiano della Gentilezza e dei Comportamenti (Oigec) che prevede anche dei tavoli tecnici di concertazione. Non possiamo più tollerare fuochi e fiamme".