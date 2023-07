Il sindaco sugli incendi: "Sono atti dolosi, reati gravi come quelli mafiosi di cui siamo tutti vittime"

Le considerazioni di Roberto Lagalla sull'emergenza: "L'autocombustione non esiste, se non in casi rarissimi". Il primo cittadino riferisce anche di aver ricevuto una telefonata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella "che ha espresso la sua vicinanza e ha chiesto di essere informato della situazione"