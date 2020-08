Incendi a Città giardino e lungo la Palermo-Catania, due interventi dei vigili del fuoco

Incendi a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per domare due roghi di sterpaglie. Il primo dalle parti di Città giardino, non lontano dal punto vendita Leroy Merlin di viale Regione siciliana, dove sono arrivate quattro squadre del 115 e gli uomini della forestale. La zona è stata avvolta da una densa nube di fumo ma non sono stati registrati feriti né altri danni che non siano riconducibili alla vegetazione.

Il secondo intervento delle squadre antincendio ha riguardato un tratto dell’autostrada Palermo-Catania, tra lo svincolo di Villabate e il ponte Giafar. A causa delle fiamme che hanno invaso la carreggiata, il traffico ha subito pesanti ripercussioni. Tanto che diversi automobilisti sono stati costretti a fermarsi e a scendere dall’auto fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polstrada.