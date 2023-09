Tragedia a Cefalù. Una donna palermitana di 42 anni (M.D. le sue iniziali) è morta nel tentativo di liberare i suoi cavalli che si trovavano a Mazzaforno, una zona circondate dalle fiamme (gli incendi in queste ore stanno mettendo in ginocchio l'intera provincia). E' successo intorno alle 19. La donna - residente a Cefalù - era andata in compagnia del padre e del fratello. Il sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello, ha raccomandato i cittadini di non entrare nella zona di Mazzaforno.

"Da quasi dodici ore, il territorio di Cefalù è seviziato e martoriato dalle fiamme, che hanno bruciato ettari di bosco, minacciato e danneggiato case e strutture alberghiere, mettendo la città in ginocchio. E, cosa assai più grave, hanno stroncato la giovane vita di una donna che era accorsa per salvare i suoi cavalli dal fuoco - ha detto il sindaco -. Tutto ciò è inaccettabile, specie se si pensa che i roghi erano partiti ieri sera dal vicino comune montano di Gratteri e che si sono propagati per centinaia e centinaia di metri, arrivando sino al mare. E' il secondo, devasta, incendio nell'arco di tre mesi. Una situazione inaudita. Facciamo nostra l'accorato appello del vescovo di Cefalù, affinché le istruzioni preposte, con in testa il presidente della Regione, cambino passo e strategia. Chiedo, nell'immediato, alla Protezione Civile Regionale un ulteriore potenziamento dei soccorsi, per fronteggiare il fuoco nei fronti ancora attivi e pericolosi.