Le case di via Erice devastate dagli incendi di luglio, in corso gli ultimi rilievi: "Lavori prima possibile"

Sono in corso gli ultimi rilievi da parte del dipartimento di Ingegneria dell'università sulle abitazioni di via Erice, a Borgo Nuovo, devastate dagli incendi della scorsa estate. Lo rende noto il sindaco, Roberto Lagalla, specificando che "fino a quando gli immobili non saranno di nuovi fruibili, il Comune garantirà l'ospitalità delle famiglie".

Sono circa dieci le famiglie rimaste senza casa, mesi in albergo o in case vacanze a spese dell'amministrazione. L'obiettivo, dichiarato dal sindaco, è quello di " provare a ripristinare le abitazioni a un anno dagli incendi" e comunque "il prima possibile". Il via ai lavori, però, passa anche dalla concessione dello stato d'emergenza: un dossier ancora aperto dopo lo scontro fra la Regione e il governo nazionale.

Quest'ultimo, in un primo momento (lo scorso gennaio), aveva negato il ristoro dei danni subiti in Sicilia, ma la reazione del presidente della Regione Renato Schifani ha indotto il dipartimento nazionale della Protezione civile a riesaminare l'istanza di dichiarazione dello stato di emergenza. La stima delle somme necessarie ai lavori aiuterà non solo i privati nella messa in sicurezza dei propri appartamenti, ma anche e soprattutto gli uffici del Comune nelle riparazioni dei beni di edilizia pubblica, ovvero le case popolari come quelle di via Erice.

Frattanto, conclude il sindaco, "il Comune proseguirà le operazioni di ospitalità delle famiglie, attività coordinata dall' assessorato alle Politiche sociali. In questa cornice di interventi si inserisce l'atto di solidarietà dell'azienda Fortezza che si è proposta di installare tutti gli infissi delle abitazioni danneggiate. Un atto verso il quale l'amministrazione esprime apprezzamento e profondo senso di gratitudine e che potrà certamente velocizzare le opere di ristrutturazione".