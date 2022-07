VIDEO | Incendi, il vademecum dei vigili del fuoco: "Ecco come proteggere le vostre case"

Una guida sintetica per i non addetti ai lavori su come valutare la sicurezza della propria abitazione in caso di fiamme nelle aree di interfaccia urbano-rurale. Il documento informativo, disponibile online sul sito del Corpo, è stato presentato dal comandante Sergio Inzerillo e dal prefetto Giuseppe Forlani. "Necessaria la prevenzione e la presa di coscienza di tutti i cittadini"