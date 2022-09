Nuovi incendi intorno a Capaci, evacuate 30 abitazioni

Nuovi incendi intorno a Capaci. E' stato necessario fare evacuare ben 30 abitazioni tra Villaggio Leone e via Lipari. Ad aggiornare sulla situazione è stato il sindaco Pietro Puccio. "Sul luogo - dice - sono prontamente intervenuti la forestale, la nostra Protezione civile e quella di Carini, oltre tre squadre dei vigili del fuoco, di cui una da Trapani".

Intanto un altro incendio è stato appiccato zona Zercate. "Abbiamo richiesto l'intervento di un canadair, ma molti si trovano già impegnati a sedare le fiamme di Bosco Ficuzza, uno è stato inviato perfino da Ciampino per intervenire in Sicilia - dice Puccio -. Nei confronti delle nostre terre e delle nostre comunità è in atto un vero e proprio attacco, operato da mani assassine e scellerate.

Ringraziamo tutte le forze dell' ordine scese in campo per aiutarci, in particolare i nostri vigili e carabinieri".